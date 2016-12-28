【大成報記者杜忠聰/臺南報導】由國立臺南大學音樂學系黃琡珺教授領導的南大室內樂團，在這歲末送舊迎新的時刻，將於12月30日晚間7點半在該校雅音樓音樂廳推出【2016南大室內樂集─萊茵河故事】音樂會，歡迎喜愛音樂的朋友們至南大通識中心免費索票，共度美好的音樂盛會。南大室內樂集每位團員都是國內音樂界各領域菁英，以室內樂團的形式組成高水準之表演藝術團體，其中鋼琴為黃琡珺，小提琴為張群、杜冠璋，中提琴為莊孟勳，大提琴為陳廷瑋，近年來受邀至全國各地演出，深受各界喜愛與肯定。本次音樂會邀請莊效文教授擔任導聆，演出曲目包含孟德爾頌：A小調第二號弦樂四重奏，作品13以及舒曼：降E大調鋼琴四重奏曲，作品47。南大室內樂集將展現令人耳目一新的演出，期待各界共襄盛舉，索票地點：南大通識中心辦公室（紅樓一樓），洽詢電話：06-2133111＃786。