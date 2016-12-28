【大成報記者高金次新北報導】新北市政府勞工局於（28）日公布特別危害健康作業環境監測結果，總計對油漆、印刷、塑膠、印刷電路、陶瓷等14家相關業者實施，並同時針對作業勞工的工時進行檢查，結果發現有4家公司的監測物質暴露濃度超標，其中國豐造漆有限公司因監測物質-乙酸正丁脂-超標，屬重複違反，已依法裁處3萬元罰鍰並限令改善。這次受監測的對象，依法應實施特殊健檢的勞工計有77名，卻有17名未有實施特殊健檢的相關紀錄，已通知違法的6家事業單位限期改善，逾期未改善，將依法處罰。在工時檢查方面，則發現虹牌實業(股)公司等8家公司有使相關作業勞工超時工作，亦分別依法裁處2至4萬元罰鍰。勞工局長謝政達表示，人類有三分之一的時間在從事與職業上相關的作業活動，在這些作業活動中，可能暴露於化學性、物理性、生物性、人因性等危害因子，其中化學性危害因子因為不會產生立即重大危害，事業單位容易忽視便宜行事，導致勞工長期暴露於危害因子而不自知，真正發現罹病時，常常為時已晚。為督促有從事相關作業的事業單位依法實施環境監測，並針對監測結果採取改善措施，今年仍持續要求勞檢處對業者實施作業環境監測，並首次搭配對從業勞工實施工時檢查。勞檢處進一步指出，目前法令規定勞工作業環境有害物的監測方式，主要是透過作業現場的勞工佩戴採樣器，採集勞工〝呼吸帶〞（即以鼻子為球心、半徑30公分所形成的球體區域）空氣中的有害物後，送至TAF認證合格之實驗室分析有害物濃度，以確知勞工暴露有害物的濃度是否符合法規。事業單位取得勞工有害物暴露結果後，可再與勞工的健檢結果交叉比對，以輔助事業單位依法對勞工實施健康管理。勞檢處呼籲，職業病發病原因複雜，但大多數的研究結果均認為，作業環境中如有揮發或散佈有害物，勞工作業工時越長，長期暴露越有可能罹患職業病。因此，雇主除應作好工程控制措施外，亦應針對監測物質超標情形，採取縮短勞工工時、實施健康管理等保護措施，以避免勞工罹患職業病，進而影響事業單位生產力及企業形象。圖文說明；新北勞檢實施特危作業環境監測搭配工時檢查 9業者受罰。（記者高金次攝）