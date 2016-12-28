陳柏良辦足球教室 盼藉球團力量擴大舉辦中央社 (2016-12-28 20:05)
（中央社記者李晉緯台北28日電）台灣足球一哥陳柏良今天完成舉辦足球教室的一大心願，對此他表示，若有更多人願意聽，未來不排除藉經紀公司甚至球團的力量，擴大成夏令營的形式舉辦。
「BE HEROES 2016陳柏良足球教室」第一站，今天在新北市淡水區的新市國小進行，陳柏良和這群今年榮獲全國學童盃足球錦標賽U12歲組冠軍的小朋友們相見歡。
在活動中陳柏良透過珍貴的照片，介紹自己追逐夢想的過程，並接受小朋友和家長五花八門的提問。
針對舉辦足球教室這個構想，陳柏良表示，主要是想讓大家參與足球，尤其足球是一項團隊運動，「團隊」的一些東西是學校課堂上學不到的，像是團隊的精神、合作的概念等，都是他在足球上學到的。
談到足球教育，陳柏良說，小的時候教練除了帶他們練球，還一直要求他們的品行，當時大家在教練的嚴格要求下，真的都不敢做壞事，雖然現在家長都比較疼愛小孩，但家長應該要更信任教練，既然要讓小孩來參與足球運動，就應該放心把小孩交給教練帶。
對於足球教室的中、長程目標，陳柏良認為，如果有更多人願意聽，他不排除把足球教室擴大成夏令營形式，但想辦這樣的活動，還是得靠經紀公司幫忙，他也可考慮能結合球團的力量舉辦類似的活動，讓家長們看到踢足球是有未來的，「因為現在的父母最擔心的就是這一塊」，陳柏良說。1051228
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