「台灣隊長」陳柏良今日在「陳柏良足球教室」活動上分享自己的足球經歷，作為台灣第一位職業足球員，他所走的是一條沒人走過的路，他的成功也讓台灣從事足球的小朋友們看到未來，為了能夠像陳柏良一樣在足壇發光發熱，現場的小球員們舉手發問超踴躍。

陳柏良17歲入選國家隊、21歲成為國家隊長，兩項皆是隊史最年輕紀錄，並在2013年成為中超史上第一位台灣球員，更是在2015年成為首位在中超進球的台灣球員，說他是台灣職業足壇旅外路上的拓荒者也不為過。

對於現場的小球員們的問題，陳柏良都耐心的一一解答，從成為職業球員的最大困境，到怎麼處理與隊友的爭吵，都用親身經驗向小球員們講述。

「剛成為職業球員的時候，對我來說最大的困境是要維持住好的狀態，所以我都最早到達訓練場然後最晚離開，職業隊的環境改變了我。」

「足球是團隊運動，與隊友爭吵是難免的事情，但是情緒一定要留在當下，隔天大家仍是好隊友、好朋友，記在心裡、報復都是不專業的行為。」

陳柏良回應問題，當自己禁賽的時候會更刻苦的訓練維持狀態；自己的偶像是德國國腳Mesut Özil，因為他技術好、而且球風無私，能夠幫助隊友更好並且以勝利為重，沒有進球沒有關係，而自己現在在國家隊中的角色便是以Özil為榜樣。

當小球員問到「生涯進過最漂亮一球」，陳柏良則是笑答：「只要是進球，就是漂亮的進球！」，中肯回覆引起現場大笑。