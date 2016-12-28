龍君兒臉書緬懷張盈真 不捨好友離去中央社 (2016-12-28 19:45)
（中央社台北28日電）台灣首本露點寫真女星張盈真，昨天驚傳心臟病去世，資深影星龍君兒今天在臉書上寫著「弔老友張盈真」，提及兩人有25年沒見，「昨晚，妳突然走了」，消息一出，許多影迷震驚。
張盈真早年以拍攝動作片及古裝片聞名，1984年拍攝「策馬入林」爆紅，她曾獲得金馬獎最佳女主角以及最佳女配角提名，1991年拍攝完導演楊德昌的「牯嶺街少年殺人事件」之後不久就淡出影壇。
張盈真是在昨天上午突發哮喘及心臟病去世，龍君兒今天在臉書上曝出張盈真噩耗，龍君兒在臉書上說，「25年未見，隨時都想，反正很近，隨時可見，昨晚，妳突然走了，心想，還是很近，隨時可見??」。
張盈真與劉文正拍攝「初戀風暴」出道，後來大膽拍攝「單身女郎，雙人床」寫真集，她僅穿一件白色襯衫在海邊奔跑，被弄濕的衣服，能一眼看見張盈真好身材，成為當時焦點話題。1051228
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