尊敬的炫舞玩家：

為了慶祝元旦佳節的到來，1月1日至1月5日期間我們將為大家再次開啟聚寶盆系統，本期獎池內將產出QQ炫舞合作品牌「初音未來」系列坐騎與雙飛翅膀，此外還有大量收券物品等你來拿，心動了嗎？一起來看看詳情內容吧！

活動期間所有玩家可以在跨區社區中找到聚寶盆參與抽獎，本期聚寶盆中最搶眼的寶物要數大家期待已久的初音未來系列坐騎「魔音魅影」與雙飛翅膀「穿梭雙飛翼」。

「魔音魅影」的形象彷彿是一個遨遊在太空的飛船，擁有了它就擁有了一個可以移動的動感舞台。「穿梭雙飛翼」的形象是充滿現代感的機械翅膀，美輪美奐的藍色薄翼可以帶著你與TA一同翱翔天際。

其他極品寶物還包括超萌坐騎雲端萌狸，經典非賣浩瀚星雲、真如幻翼、純潔禱告/布藝絕倫，光效非賣馨苒葉夕、暗語紫蘇、白蓮細語等。

本期聚寶盆中為大家準備了許多永久期限收券物品，其中包括叛逆青年/LOGO愛戀、、神聖牧師/御風蓬裙、隨遇而暖/性感小女僕、迷情兔耳/兔耳公主等。

推薦活動：【喜迎元旦1Q幣聚寶盆任務啟動】

看著聚寶盆中如此多的寶物，怎能不令人心動。為喜迎元旦，12月29日至1月5日期間，我們將為大家推出「1Q幣聚寶盆任務」。只要1Q幣，攢起5個聚寶盆嗨翻天！

活動期間接到任務后只需在遊戲商城內消費1Q幣，即可獲得5個聚寶盆與1個魔法棒！

如此給力的聚寶盆大派送活動豈能錯過，快快完成任務後到聚寶盆中抽取屬於自己的驚喜好禮吧。