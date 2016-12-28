2016年馬上就結束了，最近外媒通過SteamSpy查了查2016年發售銷量破100萬的遊戲都有哪些。

在公佈遊戲前，先說下此次排查並沒有統計免費遊戲和提供免費升級的重製版遊戲。另外2014年或2015年就登陸了Steam搶先體驗、而在今年正式發售的遊戲也不會被收錄。

但從銷量看，似乎《H1Z1：殺戮之王》是2016年Steam上銷量最好的新作。Steam版銷量超過了300萬套，這款遊戲最早是在2月17日登陸了Steam搶先體驗。

排名第二的則是獨立遊戲《星露穀物語》。本作2月登陸了Steam，截止到目前銷量幾乎快到200萬套(189萬)。

第三名是多人(4v1)恐怖遊戲《黎明殺機》，銷量大概在145萬左右，從貼吧和直播來看，這款遊戲在中國似乎比較火。

至於3A遊戲，上榜的遊戲有《毀滅戰士4》(145萬)、《文明6》(143萬)、《黑暗之魂3》(123萬)、《古墓麗影：崛起》(123萬)，《全境封鎖》(102萬)、《幽浮2》(108萬)和《戰錘：全面戰爭》(103萬)。

上榜的遊戲大部分是2016年上半年發售的(當然《文明6》除外，這個是10月發售)，10月和11月發售的大作都沒有上榜。

《看門狗2》，距離現在也就一個月的時間，銷量破百萬肯定很難，但據SteamSpy統計，目前銷量在19萬左右，這個數字對於3A遊戲來說，不知道育碧能不能接受呢？

另外11月11日發售的《恥辱2》目前Steam銷量32萬左右，而11月3日發售的《使命召喚13》Steam銷量26萬左右。

from：3smgame