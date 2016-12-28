Top1Game今（28）日宣布，已取得由Fancy Guo研發的網頁遊戲《魔法王座》台港澳獨家代理權，刪檔封測將在1月初開啟。今日官方特別釋出遊戲BOSS系統詳細介紹。

《魔法王座》是一款3D奇幻大型頁游，在大陸重金邀請周杰倫代言，上市首月即吸引200萬玩家進入暢玩，今台灣版由熾羽科技獨家代理，將提供遊戲品質與保障。《魔法王座》採用Fancy3D引擎構架了一個炫麗真實的遊戲世界，將ARPG類遊戲的表現力和遊戲體驗感提高到一個新的高度。玩家在遊戲中扮演著神族後裔並化身獵魔人、聖劍士及元素師對抗邪惡入侵。每個職業各具特色，絕對給你非同一般的頁游新體驗！本次官方特別釋出遊戲BOSS系統詳細介紹。

群雄揪團戰古神

在魔法王座中，世界BOSS也是吸引了不少玩家的眼球，然而傳說中的各種頂級BOSS並不是那麼容易擊殺，需要自身擁有強大的戰鬥力以及團隊的配合，通過大家共同的努力，最終獲得心儀的裝備及稀有道具，遊戲中各具物色的BOSS，讓《魔法王座》充滿了刺激驚險，也不斷吸引著更多的勇士前去探險。

本次小編特為廣大玩家朋友介紹《魔法王座》中的BOSS系統，在遊戲內點擊右上角『世界BOSS』圖標打開該系統介面，即可了解每個世界BOSS的刷新狀態與擊殺獎勵，每個BOSS擁有超多的血量和超強的攻擊力，對BOSS的攻擊傷害會在傷害排行榜上顯示，這也是玩家可以獲取不同獎勵的證明。不同於以往遊戲BOSS的設定，《魔法王座》中的BOSS除了常規掉落獎勵外，還有隨機的專屬寶物掉落！即便你傷害不是最高，憑著超高的幸運也能笑傲全場，不僅如此，每個BOSS被擊殺后，所有玩家均可獲得3次尋寶機會，玩家等級大於或等於世界BOSS等級時方可進行探寶。殺BOSS，得專屬寶藏還可密境探寶，你心動了嗎？《魔法王座》預定1月初開啟刪檔封測，有愛的玩家記得前來體驗喔！

《魔法王座》的世界BOSS系統不僅獎勵多，BOSS的美術建模設計也非常精美，憑藉Fancy3D引擎搭建出一個如夢如幻的魔法世界，下面再為大家介紹部分BOSS的原畫與角色設定。

地獄三頭犬

「我的咆哮將撕裂整個大陸」，地獄三頭犬擁有三隻犬首，每一隻都咧著長滿獠牙的血盆大口，它們嗜血，冷酷，仰天長嘯，氣勢無人可擋，它的實力不容小覷，擊殺可獲得強力紫色武器及稀有道具。

美杜莎

美杜莎曾是雅典娜神廟的普通女祭司，是一位美麗的少女，因與海神波塞冬私自約會，雅典娜一怒之下將美杜莎的頭髮變成毒蛇，並給她施以詛咒，因此成了面目醜陋的怪物。

阿努比斯

阿努比斯是埃及神話的亡靈的引導者和守護者，掌管和守護亡者的靈魂，主要負責審判之秤的稱量工作。古老而又擁有強大力量的物種，傳說沒有任何事物能夠抵擋他的攻擊。

墮落天使

曾經，他統帥百萬光明天使橫招天際，穿梭星空傳播著光明的信仰，如今為了自由自甘墮落，從此黑暗降臨。

魔幻世界，群魔作亂，神族後裔，問鼎王座！2017開年最強檔雙端網游巨制《魔法王座》刪檔測試即將開啟，寶藏掉不停，眾多世界BOSS等你來挑戰！

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