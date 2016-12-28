俗話說，愛在哪裡，錢就在哪裡。網路遊戲被指是撈金指數最強勁的互聯網行業，新快報記者對話了其中的從業者和管理者，發現開發一款遊戲最主要的支出就是人力成本，因此這個行業對人才格外重視。有管理者更是透露，月薪一萬的，那都只是行業里的低端人才，請不來什麼「大牛」。

新快報記者 羅韻/文 廖木興/圖

從廣告人到遊戲策劃 薪酬翻番加班也翻番

主角：網游公司策劃員小趙

在廣告圈浮沉了三四年的文科生小趙，在廣州一家網路遊戲公司服務了半年以後，去年辭職投奔了客戶，成為一名網路遊戲的小策劃，正式踏入互聯網圈。雖然新的公司跟前東家就在一條路上，走路不過十幾二十分鐘的距離，可是她的薪酬翻番，還不算年終獎。儘管如此，她的工作時長卻蹭蹭往上漲，從前做廣告的時候經常加班到晚上九點，可是現在，她的下班時間往往在半夜，基本是失去了個人生活和休閑時間，也告別了跟家人朋友的聚會娛樂。

誰的壓力最大貢獻最大，誰能獲得的獎勵也最多

剛跨界進入遊戲公司，她和同期進來的很多新人被分成了不同的小組，由老員工帶著處理小型項目，開始適應高強度的工作壓力和加班時間。除了工作以外，還需要參加公司開設的培訓課程，完成培訓導師布置的作業。

在一個項目的開發期，白天的工作基本上是跟其他部門溝通，晚上才有時間靜下心來做手頭上的策劃。下班時間和周末假期，她也需要自覺留下來測試公司的產品、競品以及公認為優秀的遊戲，從一個遊戲盲成長為一把好手。到了遊戲即將上線的時候，加班瘋狂期也開始到來，雖然公司規定事情做完就可以走，不存在上班打卡的現實，但是她的策劃崗位需要對程序、美術等其他崗位直接負責，為了不耽誤大家的進度，她也必須努力加班。「不過到論功行賞的時候，策劃能得到的獎勵也最多。互聯網世界就是這樣，誰的壓力最大貢獻最大，誰能獲得的獎勵也最多，邏輯簡單而公平。」

做遊戲的人真是省錢，根本沒時間沒精力去買買買

除了做項目，互聯網公司的精神崇尚極簡和平等，程序員風格成為主流。小趙從前上班穿的正裝、連衣裙和高跟鞋早已束之高閣，每天套上衛衣和球鞋就上班，素麵朝天。「到了夏天，整個公司哪裡都是拖鞋啪啪啪的聲音，做遊戲的人真是省錢，根本沒有時間精力去消費去買買買，上下班班車接送，三餐連宵夜都在公司餐廳解決，有限的放鬆娛樂也交給公司內部的健身房、籃球場，當然最多時間都是在做遊戲、打遊戲，每個月賺來的錢都呆在賬戶里沒功夫去搭理。」小趙告訴新快報記者，公司怕這幫人太過與時代脫節，有時候會組織集體活動，用大巴拉著大家去爬山、看電影、野炊和短途旅遊，有的項目組還能夠跟公司管理層一起到國外參加遊戲展。

遊戲人物實現了成長，那真是很有成就感的事情

小趙說，隨著遊戲行業的參與者越來越多，競爭也日趨白熱化，互聯網行業、手游世界和消費者的口味變化都太快，從業者只有不斷付出時間精力去頻繁試錯。「說實話，很多時候都是跟小夥伴們一起加班的，一起到半夜一兩點鐘下班，這比以前的加班要快樂和充實，很累很苦是真的，有成就感也是真的。很多人會把這樣的加班稱為『無腦加班』，但是看到遊戲上線以後，玩家對我們設計的世界觀、美術場景和任務表示欣賞，覺得好玩，從被AI追殺九條街到慢慢學會用連招、群戰，遊戲人物實現了成長，那真是很有成就感的事情。」

她補充說，從小就被長輩教育不要玩遊戲，剛開始也是看中遊戲行業的多金，現在卻且行且有了小夢想、小目標。

「平凡人只能在一生中扮演自己，就算去看電影、看小說也只能單方面去幻想，而遊戲卻能夠互動，能提供浸入性的體驗，讓人在另外一個環境扮演許多種超現實的角色，帶來豐富的感受。另外，玩遊戲的人並不像很多網路新聞那樣被妖魔化的形象，遊戲可以鍛煉人的情商、智商、靈敏度和反應能力，增強人的綜合素質，教會人如何認清和設定自己的角色，如何思考和行動，如何跟團隊合作。可以說我公司的小夥伴都是綜合素質很強的一群人，他們都值得月薪過萬的待遇，一些技術大牛的薪酬還遠遠超過這個數。」小趙說。

網游開發總成本110萬，其中100萬是人員薪酬

主角：小型網游工作室創始人Leo、獨立遊戲開發工作室CEO曾先生

在記者採訪中，月薪過萬是起步價，得到了更多網游從業者的證實。廣州天河區某小型網路遊戲工作室的創始人Leo在接受採訪時也透露，「廣州是中國遊戲行業的重鎮，這個行業里月薪一萬真的不算什麼，只能說是低端人才的價格，請不來什麼資深的人。甚至早在四五年前，遊戲人的月薪已經在一萬以上了，還不包括其他福利，如果要請來行業牛人，更加是天價的薪酬。」

資本並不雄厚的小型遊戲團隊，對人才薪酬方面更為大方

Leo介紹說，常見的遊戲開發團隊主要有三種職位，策劃、美工和程序員，細化可以分為系統、文案、數值、關卡、引擎、界面、客戶端、伺服器、資料庫、2D、3D、角色、場景、原畫、音頻和測試等數十個職能，還有支持性的職位比如行政、財務、人力資源等等，一家遊戲公司最大的開銷就是人力薪酬的成本，所以對每個遊戲公司最珍貴、最看重的資源就是人才，一款遊戲是否受到市場歡迎，看的是背後團隊真正的實力，也正因為如此，遊戲公司尤其是資本並不雄厚的小型遊戲團隊、工作室，對人才薪酬方面更為大方，吸引和留住「大牛」的渴望更強烈。

Leo說，做一款「連連看」這樣的小遊戲，人力成本也就是十幾二十萬，幾個人花兩三個月可以做出來。如果是《夢幻西遊》這種遊戲，就需要上百人的團隊開發上一年，怎麼說人力成本投入也要接近一個億。

「舉我們工作室的例子吧，團隊有40多個人，每人每月平均薪酬是1.5萬，6個程序員，平均每人的月薪兩萬，加上美術音樂的一些外包成本，隨隨便便幾百上千萬就花出去了。這個成本在遊戲行業里算低成本製作了，因為還要再加上後期上線以後的推廣支出，像現在一些遊戲那樣去簽個當紅明星做代言，這些運營成本再回頭跟開發成本相比，後者就顯得很低了。」

做遊戲，最怕的不是燒錢，而是做出來的產品用戶不喜歡

一個只有不到十個人的獨立遊戲開發工作室CEO曾先生告訴新快報記者，他們剛剛開發上線的一款遊戲產品，從頭到尾開銷110多萬元，算是業內相當「摳門」的紀錄，扣除辦公費用以外，純粹的人力成本在100萬元，平均到每個人頭上就是一萬塊左右的月薪。

「做遊戲，最怕的不是燒錢，而是做出來的產品用戶不喜歡，所以對人才的依賴就非常明顯。我覺得遊戲歸根到底是一門文化創意行業，無論VR時代、直播、人工智慧這些風口的變化，到底競爭力還要體現在世界觀、任務鏈的設計，美術的審美製作水平，都是需要高端人才去完成的。不跟你說了，我要上網看簡歷獵人去了。」

為了節省費用，曾先生並沒有聘請獵頭公司，他自己最主要的工作就是每天在外獵取人才。

來源：新快報