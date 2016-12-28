Superdata 最近公佈了 2016 年遊戲市場回顧總結。2016 年對於遊戲市場來說很重要：手機遊戲正式成為按設備分類中收入最高的遊戲類型；另外，今年是所謂的 VR 元年，VR 遊戲發展迅速。

在截至 11 月， 910 億美元的遊戲市場中，其中有 406 億來自移動遊戲市場，佔比達到50%，幾乎是去年 223 億美元的兩倍。

這主要歸功於今年市場上出現的一款重量級的產品：Pokemon Go。雖然國人目前還未能玩到這款遊戲，這款遊戲也確實沒有它剛推出的時候那麼火了，但它依舊貢獻著不俗的收入：根據 Superdata 的估計，僅僅在 11 月份一個月之中，它就為其開發商 Niantic 工作室賺取了 1.28 億美元的收入，這還是在天氣轉冷、不適合外出捕捉小精靈的情況下。

這一方面歸功於 Niantic 趁著感恩節推出的諸多活動，另一方面歸功於遊戲的不斷更新：隨著越來越多的精靈寶可夢加入到可以捕捉的遊戲之中，這款遊戲依舊保持著一定生命力。直到目前，這款遊戲已經累計收入超過 7.8 億美元。

當然，貢獻這 406 億美元中少不了那些老牌的手機遊戲公司，包括已經被暴雪收購的 King Entertainment 的《糖果粉碎傳奇》，以及被騰訊收購的 Supercell。Supercell 在今年 11 月光靠《皇室戰爭》和《部落衝突》，收入就超過 2.1 億美元。實際上，除了 Niantic 以 Pokemon Go 這有著 20 年品牌積淀影響力的遊戲沖入年度收入最高的遊戲廠商之外，其他遊戲廠商和他們的代表作都是老面孔。

各種傳統的遊戲大廠也開始加緊進入和瓜分這個行業。除了上述提到的暴雪，任天堂也終於在今年發行了他們實質意義上的第一款手機遊戲《超級馬里奧跑酷》；索尼，這個主機遊戲中的巨頭也終於追隨任天堂的腳步，準備開發自己的移動遊戲。

手機遊戲市場正在趨於成熟：而這也意味著，進入這個行業門檻在提高。在 2017 年，我們會在遊戲收入排行榜上看到更少小型工作室的作品，而更多將是熟面孔：Supercell、騰訊或者網易。《憤怒的小鳥》和《水果忍者》已經成為傳說，手機遊戲市場也終將是巨頭們的天下。

VR 遊戲當然也是今年話題性最高的遊戲內容。2015 年 Superdata 統計的 VR 遊戲收入僅僅只有 2.3 億美元，而今年這個數字翻了 10 倍以上，達到了 27 億美元。

相比去年 VR 初興、玩家基本上沒有什麼好質量的 VR 遊戲可玩的年代，今年 VR 遊戲領域出現了一大批可玩的遊戲，光 Steam 上就有超過 1000 款支持 VR 設備的遊戲，雖然其中大多數質量一般甚至未經打磨得半成品，但還是有一些表現不俗的作品出現。

比如我們此前報導過一個月銷售額超過 100 萬美元的 VR 遊戲 Raw Data；以及剛剛被 PlayStation 評委年度最佳 PSVR 遊戲的 《Rez 無限》：它將人置身於一個電子化的虛幻世界，以極具視覺衝擊力的畫面、電子音樂以及控制手柄的震動給人帶來了非常酷炫的體驗。當然，諸如 Minecraft VR 版這種傳統遊戲的 VR，也讓玩家能以一種新的方式體驗原本的遊戲。

但這不意味著 VR 的時代已經到了：就在本月初，Superdata 大幅度下調了 PlayStation VR 設備的銷售預期，從 260 萬台下降到 7.5 萬台。

其他兩大 VR 平台 HTC Vive 和 Oculus Rift 的銷售情況也不甚明朗：今年 11 月份，HTC公佈其 HTC Vive 要遠超於此前媒體預計的 14 萬，目前研究機構估計在 45 萬左右；Oculus Rift 的銷量和 HTC Vive 差不多，在 35~40 萬之間。作為對比，第一代 iPhone 上市第一年就賣了 140 萬台。

除了真正優質的 VR 內有還太過於稀少之外，VR 本身的使用成本也是重要的因素。VR 設備幾百上千美元的價格是一道高高的門檻，同時需要配備高配電腦甚至一定的房間空間。

價格對市場影響不容小覷，免費遊戲的收入增長也佐證了這一觀點。2016 年的 PC 遊戲市場，主要驅動力就來源於免費遊戲。

雖然今年的大作《守望先鋒》作為一款付費買斷的 PC 遊戲確實非常賺錢，以 5.8 億美元位列所有付費遊戲的第一名，但比起免費遊戲中第一名的《英雄聯盟》還差得很遠。

《英雄聯盟》今年收入 17 億美元，是今年免費 PC 遊戲市場的十分之一。這款壽命已經超過 7 年的遊戲目前還保持著增長。這超高的收入一方面來自其巨大的用戶群體：今年 9 月，《英雄聯盟》官方宣布其全球月活躍玩家人數已經超過 1 億人，這個數字在 2014 年還是 6700 萬。

這不僅是因為《英雄聯盟》免費、相對較低難度的低門檻，也是因為近些年來《英雄聯盟》在通過電子競技的方式，在全球範圍內不斷推廣它的品牌：在今年《英雄聯盟》S6 全球總決賽期間，有 3.96 億人次觀看了比賽，決賽觀看人數超過 4300 萬人。

雖然從數據商看起來，《英雄聯盟》收入已經逐漸趨於穩定，但它依舊與第二名拉開巨大差距：《地下城與勇士》和《穿越火線》是免費 PC 遊戲收入排行的第二和第三名，均為 11 億美元左右——《英雄聯盟》領先了他們一個《守望先鋒》的差距。

這三款遊戲背後的騰訊當然最高興。作為《英雄聯盟》開發商 Riot 的母公司，《穿越火線》和《地下城與勇士》中國代理方，毫無疑問騰訊又將成為今年世界上最賺錢的遊戲公司：2016 年上半年，騰訊已經以 53 億美元的收入名列上市遊戲公司世界第一，遠超收入 36 億美元、位於第二位的索尼。

Free to Play 的浪潮不可阻擋，即便是任天堂《超級馬里奧跑酷》採用偽付費(免費下載試玩后買斷)的模式，都被人吐槽說太貴了不值得買：在 App Store 上，這款遊戲被很多人打上一星兩星的評價，就是因為太貴。目前這款遊戲下載已經超過 4000 萬次，但收入只有 1400 萬美元——這意味著只有不到 4% 的人在下載遊戲后選擇了付費。

from：好奇心日報