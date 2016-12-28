某大學驚現LOL主題餐廳：裝修時尚 賣紅藍BUFF套餐北京新浪網 (2016-12-28 19:30)
近日微博上曝出一組圖片，鄭州升達經貿管理學院的食堂竟然出現了「英雄聯盟」主題餐廳。
不僅裝修風格高大上，餐廳內還出售「紅藍BUFF」「小兵」「超級兵」「泉水」等物品，令LOL玩家們倍感親切。不知道這些對應的都是什麼食物呢？
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