近日微博上曝出一組圖片，鄭州升達經貿管理學院的食堂竟然出現了「英雄聯盟」主題餐廳。

不僅裝修風格高大上，餐廳內還出售「紅藍BUFF」「小兵」「超級兵」「泉水」等物品，令LOL玩家們倍感親切。不知道這些對應的都是什麼食物呢？