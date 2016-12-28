富邦悍將隊徽 林哲瑄30日揭曉中央社 (2016-12-28 19:22)
（中央社記者林宏翰台北28日電）富邦育樂公司今天表示，職棒隊富邦悍將30日在球隊的新辦公室舉行記者會，發表球隊隊徽。
富邦育樂表示，自接手職棒球隊至今，積極籌備球隊相關形象視覺及新球季準備工作，除先前已公布的球隊隊名外，30日由富邦育樂總經理蔡承儒、球員林哲瑄共同揭曉隊徽。1051228
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