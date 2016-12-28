中華職棒／富邦悍將Logo將公布 30日蔡承儒揭曉NOWnews今日新聞 (2016-12-28 19:05)
富邦悍將今天宣布，將於30日正式公布球隊未來形象Logo與識別標誌，富邦育樂總經理蔡承儒與球星林哲瑄都將出席記者會。
富邦悍將選用(Fubon Guardians)為球隊名稱，在記者會中也會講解球隊標誌設計過程，並且參訪富邦球隊辦公室，讓球迷一睹職棒球團的工作環境。
富邦悍將預計1月16日於義大醫院高雄燕巢球場開訓。
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