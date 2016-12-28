▲富邦兄弟互換版圖，蔡明忠擔任富邦集團董事長，並轉任台灣大哥大董事長，蔡明興則接任富邦金控及富邦人壽董事長。（圖／記者顏真真攝，2016.10.12）

富邦悍將今天宣布，將於30日正式公布球隊未來形象Logo與識別標誌，富邦育樂總經理蔡承儒與球星林哲瑄都將出席記者會。

富邦悍將選用(Fubon Guardians)為球隊名稱，在記者會中也會講解球隊標誌設計過程，並且參訪富邦球隊辦公室，讓球迷一睹職棒球團的工作環境。

富邦悍將預計1月16日於義大醫院高雄燕巢球場開訓。



