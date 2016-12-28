公益高球賽／大師兄主持助陣 王建民球衣20萬被標下NOWnews今日新聞 (2016-12-28 19:24)
由中華職棒教練及球員為主體的「球員工會公益高球賽」來到晚會階段，各項拍賣品陸續以高價被標出，在「大師兄」林智勝的主持助威下，他個人的簽名球衣以破會場紀錄的10.8萬被標下，而萬眾期待的競標品—王建民實戰簽名球衣則是以20萬的高價成功標出。
公益晚宴進入到壓軸階段，主持人請到大師兄來到台上助陣義賣，被鄉民號稱「梗王」的他也拿出當家絕技，第一件個人的簽名球衣就已高達10.8萬的價碼備標下，成功炒熱現場。
而接下來得競標品也陸續在他的炒熱下義賣到一個好價錢，郭泰源總教練的球衣以6萬被標下，「千秋王子」高志綱的球衣以6萬得標、「恰恰」彭政閔以8萬得標、而全明星的簽名球帶則被標到10萬。
而受到大家矚目的晚會壓箱寶，「台灣之光」王建民實戰簽名球衣，最終則是以20萬的高價碼被標下，而王建民也加碼合照福利給這位愛心十足的得標者。
關鍵字：
上一則：陳柏良足球教室 傳承足球（1）
下一則：陳柏良足球教室 傳承足球（1）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Hello Kitty 內膽包．加大 雙人 床包組．相機包 內袋．Herschel 側揹包．竹炭 補充包．威拂 魔撢補充包．COACH 兩用 托特包．CHANEL 女錶．TOD’S 包．兩用被 床包組 特大．醫護包．可掛式收納包．先鋒 公事包．story 女香．小白兔暖暖包．JOHNSON 零錢包．MERRELL 女款 no453．Nac 洗衣精 補充包．YSL 豹紋 手提包．日系 肩包 後背包．竹筍包．針織 床包．naraya 曼谷包．porter 包．蒙古包蚊帳．包大人 成人紙尿褲．舒潔 輕巧包 衛生紙．LONGCHAMP 小羊皮 摺疊包
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
名帥新書繼續爆料:NBA球員普遍都存在禁藥問題【北京新浪網】
10大妙招助你告別騎術低潮 早日擺脫瓶頸期的陰霾【北京新浪網】
金立「打入」手機高端市場 2017中國品質崛起【北京新浪網】
小威談性別歧視：我要是男性早就被認為是最偉大【北京新浪網】