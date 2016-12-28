由中華職棒教練及球員為主體的「球員工會公益高球賽」來到晚會階段，各項拍賣品陸續以高價被標出，在「大師兄」林智勝的主持助威下，他個人的簽名球衣以破會場紀錄的10.8萬被標下，而萬眾期待的競標品—王建民實戰簽名球衣則是以20萬的高價成功標出。

公益晚宴進入到壓軸階段，主持人請到大師兄來到台上助陣義賣，被鄉民號稱「梗王」的他也拿出當家絕技，第一件個人的簽名球衣就已高達10.8萬的價碼備標下，成功炒熱現場。

而接下來得競標品也陸續在他的炒熱下義賣到一個好價錢，郭泰源總教練的球衣以6萬被標下，「千秋王子」高志綱的球衣以6萬得標、「恰恰」彭政閔以8萬得標、而全明星的簽名球帶則被標到10萬。

而受到大家矚目的晚會壓箱寶，「台灣之光」王建民實戰簽名球衣，最終則是以20萬的高價碼被標下，而王建民也加碼合照福利給這位愛心十足的得標者。