陳柏良足球教室 傳承足球（1）中央社 (2016-12-28 19:30)
台灣足球好手陳柏良（中左灰衣者）28日在新北市淡水新市國小舉辦足球教室，指導小選手們足球技巧，並分享從小到大踢球的心路歷程，傳承給年輕小將。中央社記者張新偉攝 105年12月28日
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