陳柏良辦足球教室 跟小朋友相見歡中央社 (2016-12-28 19:14)
（中央社記者李晉緯台北28日電）台灣足球好手陳柏良舉辦的足球教室今天進行，活動中他展現難得的輕鬆，但仍認為自己在跟小朋友溝通上，「還有很大的進步空間」。
「BE HEROES 2016陳柏良足球教室」第一站，今天在新北市淡水區的新市國小進行，陳柏良和這群今年榮獲全國學童盃足球錦標賽U12歲組冠軍的小朋友們相見歡。
在活動中陳柏良透過珍貴的照片，介紹自己追逐夢想的過程，並接受小朋友和家長五花八門的提問。
針對今天的活動，陳柏良表示，一般來說運動員都不太喜歡說話，但是他喜歡挑戰，這對他的未來也有幫助，希望未來能有更多這樣的場合，因為他想跟大家分享他的經歷，讓大家更認識足球、喜歡足球，讓更多人參與足球這項運動。
平常在受訪的場合，陳柏良都顯得比較嚴肅一些，但今天面對小學生，卻展露出比較輕鬆的態度，不過他對自己的表現仍不滿意，「我還有很大的進步空間」，陳柏良說。
陳柏良認為，可能因為年齡層的不同，所以溝通上多少有些困難，畢竟跟小學生、高中生講話是不同的，有些東西對小學生來說確實太深奧，那些東西小朋友是聽不懂的，但之後兩場在中、南部的活動，對象是國、高中生，到時候他會調整內容，針對他國、高中的生活有更多著墨。1051228
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上一則：陳柏良足球教室 傳承足球（2）
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