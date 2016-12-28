新浪科技訊 12月28日下午消息，繼摩拜、ofo接連獲得大筆融資，騰訊、滴滴等巨頭入局之後，小米生態鏈企業騎記投資的小白單車首批10萬輛單車也將在近期陸續投放廈門、廣州、深圳等城市。

據了解，小白單車除了與當前市面上「臨停」、「高顏值」功能之外，小白單車的APP服務系統里對車輛狀態的數據採集更豐富，方便用戶精準查找附近車輛，同時也為運營部門提供更準確的調度指導。

近期，小白單車APP將與騎記APP共享用戶數據，同時小白單車APP提供軌跡記錄功能，讓用戶更加了解自己的使用習慣和周圍車輛信息。未來，小白單車還將引入電助力車作為現有車輛的迭代，為用戶帶來更好的出行和騎行體驗。

目前，小白單車已在廣州與新開通地鐵6號線共同運營測試，作為新開通的地鐵配套共享單車，還將在地鐵口附近設置了專門的停放站點。同時將於元旦在廈門投放運營，短期內重點投放集中島內，首批小白單車將沿國內首條自行車高速公路沿線、熱門商圈、軟體園等知名地標性建築進行布局。

資料顯示，小白單車CEO何響明從事自行車行業17年，曾是小米生態鏈企業騎記的聯合創始人，前美國大行自行車技術總監，擁有50多項專利發明，多次獲得國內外的獎項。（周雪昳）