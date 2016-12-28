廣島隊外野手赤松真人今天宣布，自己罹患了胃癌，15日他在去醫院檢查的狀況，發現了自己是癌症初期，明年1月上旬將進行手術。

職業選手因為比賽，或者關係到勝負，壓力通常很大，也容易造成腸胃疾病。

赤松原本是2004年第6指名加入阪神虎隊，2008年轉入廣島，他因為腳程快，守備好，所以也獲得不少球迷愛戴。

他表示：「雖然不至於會危害到生命，但也不得不進行手術，經過手術回到球場的例子我也不知道有沒有過，但希望早點治療好。」

赤松曾在2010年對橫濱隊時上演超級接殺美技，還被廣島隊放了尊雕像在外野，是球隊的「忍者」外野手。