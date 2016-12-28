公益高球賽／鋒哥打斷的球桿 以五萬高價被標下NOWnews今日新聞 (2016-12-28 18:32)
為了幫助家扶基金會以及偏遠地區的兒童，球員工會今天多名球員前來高球公益賽共襄盛舉，除了王建民、陳金鋒、林智勝等大咖球員外，連中華隊總教練郭泰源、教練吳復連都到場一起做愛心。而今晚的義賣晚會各路英豪也展現做善事不落人後的積極熱情，「鋒哥」陳金鋒打斷的球桿最後也以5萬塊的高價賣出，所得將全數捐出。
若要說一名台灣人氣最高的職棒選手，那非屢屢在國際賽轟出重要一擊的陳金鋒莫屬了，而他今天他的球迷也展現愛屋及烏的熱愛，一直跟國泰世華奮戰到最後一刻。
現場的一位男球迷曾比出2萬的價碼，一度就要標下這支球桿，但是國泰世華展現一定要送出愛心的決心，直接將價碼提高到5萬，最後也成功抱得「桿」歸。
而「理事長」胡金龍絕版的總冠軍賽實戰戰袍，最後則是討了個吉祥的數字，以8萬8的價碼被標走。
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