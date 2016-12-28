足球／推廣足球 台灣隊長陳柏良首度開課NOWnews今日新聞 (2016-12-28 18:39)
「台灣隊長」陳柏良今日來到淡水新市國小舉行「陳柏良足球教室」推廣活動，傳承自己的技術和觀念給從事足球運動的台灣小朋友們，期許台灣未來能有更多的優秀足球員誕生。
「我希望不只是教導他們技術方面，團隊合作、品行也是我的授課重點，這些在我小時候教練都很要求。」
新市國小去年便請到前中華男足主帥陳貴人前來辦講座引起熱烈回響，在全校師長以及家長們的大力支持下，新市校隊在今年10月勇奪U12學童盃全國冠軍，此次請來陳柏良合作開辦「陳柏良足球教室」，目的就是為了將這股熱情繼續延續。
陳柏良在授課開始前先與禮堂中爆滿的學童與家長分享自己的足球路經歷，強調訓練與夢想的重要性，接著便前往室內場地傳授盤球、控球等等技巧，授課中不時分享自己領悟的訣竅，同時也要求小朋友們的動作一定要紮實，活動最後用一場歡樂的比賽劃下句點。
「第一次開課教球，我認為自己還有很大的進步空間，任何推廣足球的活動對我來說都是好的事情，我希望未來這類的活動能越來越多。」
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