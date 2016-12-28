挾帶著上季MVP的氣勢，達欣周儀翔最終以總積分3874.4分登上本季明星賽人氣王寶座，但在28日的明星賽分隊「選秀會」中，選秀狀元卻是被隊友布拉（Sim Bhullar）搶下。

握有首選權的明星紅隊總教練邱大宗，為了不讓明星白隊將2名先發洋將搶走，只好放棄先選周儀翔，也讓他成為達欣入選明星賽的6人中，唯一一位在明星白隊的球員。

對此他倒是相當豁達：「不意外啦，要是我是教練我也會這樣考量，一定會先搶布拉。」這下得和隊友對決，周儀翔表示不希望和張智峰以及蘇翊傑對位，因為他們的防守實在太過難纏。

和巨人布拉將從隊友變對手，周儀翔放話不會讓布拉在他頭上灌籃，至於要怎麼做呢？「他（布拉）要灌籃的時候跑走就好啦！」周儀翔開玩笑地表示。

不過周儀翔也認真表示對抗布拉真的相當困難，平常隊內對抗賽的時候就覺得非常難打：「他那麼大一隻站在禁區就是無解啊！」

布拉在一旁也對周儀翔嗆聲：「他在練習的時候就知道我的厲害了！」

本季SBL明星賽將在明年1月21日於新莊體育館登場，本月29日中午12點開始於便利超商的ibon販售門票。