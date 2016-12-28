日職／陽岱鋼參加跨年 將與市民同樂NOWnews今日新聞 (2016-12-28 18:40)
日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今年與巨人簽下５年大約，他也將參加台北市政府跨年晚會，這是陽岱鋼第2次參加由北市府所主辦的跨年晚會，他預計會以怎樣的方式跟台灣球迷打招呼，也讓人期待。
陽岱鋼今年為火腿隊拿下日本一，還打出2成93，14轟，61分打點好成績，生涯第4次拿下金手套獎座，也是球迷心中的「日職一哥」，據傳他的合約有5年22.5億，也是台灣棒球史上旅日球員最高薪。
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