萬能科大美髮系改名時尚系 熱門滿招



(中央社訊息服務20161228 17:45:17)萬能科技大學美髮造型設計系熱門搶手，105學年度新生註冊率達93.65%，幾近滿招。萬能科技大學美髮系系主任范姜慧珍為因應時尚產業潮流，重新規劃以時尚設計為本與國際時尚接軌之課程教學內容，於106年改名為時尚造型設計系，原美髮系依教育部規定停招。



過去美髮系的課程著重於髮飾設計、髮藝技術，隨著時代潮流逐漸重視整體搭配，化妝、服飾美學、藝術造型等課程吸引更多學生選修。因此美髮系配合時代潮流重新改名為時尚造型設計系，定位於著重創作與美感設計，教授當前流行的美甲、美睫、半永久式化妝、新娘秘書、時尚包袋、服裝的設計、整體造型設計，以及行銷管理等專業課程規劃多元式設計。課程設計理論與實作並重，邀請業界專業知名師資實務教學，結合時尚商務管理職能，培育具時尚美學及行銷之專業人才。



萬能科技大學大一優秀新生陳菀柔，統測成績高達550.5分，捨棄眾多國立科大的機會，選擇萬能科大美髮造型設計系。陳菀柔同學表示，因為跟家人討論後，覺得時尚造型的實用技術最重要，因此選擇北台灣技術第一的萬能科大美髮造型設計系。萬能科大美髮造型設計系有優秀師資，例如獲得教育部「技職之光」的陳育睿教師，指導吳宥霆同學今年五月在韓國參加IBEA國際美容大會，更是一舉獲得四項金牌，並且拿到全場總冠軍殊榮作品。另外，美髮系兩位同學沈艾琦、吳宥霆也榮獲亞洲盃時尚創意彩妝造型團體組(真人) A3組冠軍。



萬能科大美髮造型設計系主任范姜慧珍帶領學生李嘉華、盧凡宇、林芳靖等3位學生，參加韓國大邱舉辦之2016韓國大邱國際美容美髮暨身體藝術大賽，榮獲6金3銀，表現非常優異，本次大賽中共有2千多名選手，其中包括有來自台灣、香港、澳門、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、中國、印度尼西亞等200多名國際選手前來參賽，競爭相當激烈，榮獲桃園市長鄭文暢頒獎鼓勵萬能科大師生等四位，讚揚她們為國爭光。



訊息來源：萬能科技大學



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