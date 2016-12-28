台東縣政府30日辦理原住民族文化創意產業聚落揭牌啟用



(中央社訊息服務20161228 17:38:51)為改善原住民族群生活條件與環境、發展文化創意產業、活化在地商圈並培育原住民族生活工藝、藝術創作之人才，台東縣政府於102年6月18日成功爭取到原住民族委員會全力支持，補助2.5億元規劃設置「台東縣原住民族文化創意產業聚落」，並定於12月30日舉行揭牌啟用儀式，正式對外宣布「台東縣原住民族文化創意產業聚落」開始進駐啟用。



「台東縣原住民族文化創意產業聚落」是全台首創，也是目前唯一一個以原住民文化為創作核心的文創聚落，於103年6月24日開工動土，歷經2年的工程建造階段，硬體建築工程於105年6月完工，105年10月完成驗收。聚落基地分為創作研習區及商品展售區兩區。原民文創聚落目前進駐之高端設備計有電腦織布機、電腦刺繡機、直噴印刷機、熱昇華指轉印輸出機及雷射雕刻機等，另有工坊相關設備約15台等，未來還將陸續進駐其他設備，這些設備可有效降低原住民文創工作室設計、打樣與生產之成本。



除此之外，台東縣政府亦於105年3月份完成新銳設計師的甄選，包括謝聖華、莊志豪、高綵霜、潘子甦和野愛•巴杜納洞等五位優秀的部落青年入選進駐，同時，也邀請到知名的舞團布拉瑞揚舞團BDC進駐到原民文創聚落，期望由新銳設計師及布拉瑞揚舞團的陸續進駐，打響「台東縣原住民族文化創意產業聚落」的名號，進而點亮台灣原創生命力。未來透過原民文創聚落，傳承並發揚原住民族文化，提煉優質多元的文創商品，促進原住民族藝術及文創資源產業化，深化原住民文化產業發展潛力。



揭牌啟用活動當天除「台東縣原住民族文化創意產業聚落」的揭牌啟用儀式之外，另有新銳設計師進駐簽約及授予工作室鑰匙、南迴小米青農頒獎、原住民保留地權利回復及原住民族委員會經濟產業暨族群委員臺東辦公室揭牌啟用等儀式。



訊息來源：台東縣政府



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