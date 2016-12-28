臺東縣政府與交通部觀光局簽署熱氣球活動合作備忘錄中央社 (2016-12-28 17:27)
臺東縣政府與交通部觀光局簽署熱氣球活動合作備忘錄
(中央社訊息服務20161228 17:26:36)臺東縣長黃健庭與交通部觀光局局長周永暉今(28)日首度共同簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，宣佈將聯手打造「喔熊！造型熱氣球」，以特有的台灣黑熊為設計元素，可愛又吸睛造型，共同推動台灣觀光行銷，目前預估最快能在「2017臺灣國際熱氣球嘉年華」活動期間首度露出。 縣府觀光旅遊處表示，熱氣球憑藉其碩大的體積及超強吸睛功力，所到之處快門聲與閃光燈此起彼落，每每成為企業行銷廣告物的首選；自黃縣長成功打造臺東成為熱氣球活動的品牌城市，每年夏天的「臺灣國際熱氣球嘉年華」已成了許多遊客安排朝聖的旅遊活動之一。 透過黃縣長與周局長雙邊簽訂熱氣球活動合作備忘錄，未來除將持續協助臺東縣政府舉辦熱氣球活動；縣府亦將積極行銷喔熊造型熱氣球，未來更希望可以看見臺灣觀光大使－「喔熊！造型熱氣球」在世界各地飛翔的身影！
訊息來源：台東縣政府
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