「感恩、尊重、愛」回饋台灣



(中央社訊息服務20161228 17:23:28)嚴美湄，來自越南胡志明的華人，來台已經18年了，初嫁來台時，對於台灣的氣候、飲食、語言什麼都不習慣，思念家鄉的親友的心情使她每天都充滿思鄉情懷，尤其是過年過節更是每逢佳節倍思親，可是俗語說，嫁雞隨雞嫁狗隨狗，這個的想法就這樣跟著夫家天天做起農工，直到現在下農，養雞、種水果樣樣都難不倒。



在有了自己的小孩後更加倍努力，為了小孩什麼苦都能吃，家中的兩個小孩還算貼心、乖巧、聽話，看著小孩的成長使她心滿意足也是最大的動力，而在小孩長大後有更多的時間能安排自己的興趣，漸漸的走進了社會、學校，在朋友介紹下認識了多元文化藝能協會的陳琳鳳理事長，在她的熱情幫助下學習到很多，每次政府有辦什麽活動、計畫、課程，給新住民的必定參加。多看多學，活到老學到老，不怕別人取笑，這種好學的精神與態度使她在台灣順利拿下各種不同的合格證書，例如：通譯人才證書、掌握人生舞台主持人證書、母語人才培訓人員證書等…。而在政府推廣多元文化火炬計畫時嚴女士也進了阿蓮國小擔任母語老師，將所有的辛勞全捐給學校給小朋友做營養午餐，把在台灣所學的貢獻給台灣的社會及孩子。雖然白天還在上班，但即使工作在忙碌，只要國小有開課給新住民子女，哪裡需要翻譯她一定義不容辭的到場到幫忙。



嚴女士說在心中我對台灣只有5個字，那就是「感恩、珍重、愛」，台灣給了我ㄧ個溫暖的家庭，兩個懂事聽話的孩子，給了很多學習的機會，以及身邊的家人朋友們的鼓勵與支持，給了我很多很多的愛護與包容，這所有的一切我銘記在心，除了感恩還是感恩，如果有機會我會更加努力學習，把我會的都貢獻給社會、回饋給社會，因為台灣是我第二個故鄉，我頭頂台灣的天，腳踩台灣的地，喝台灣的水，台灣ㄧ粒粒白米填飽我的肚子，台灣的親朋好友給我滿滿的愛以及包容，這裡有我所愛的ㄧ切，我的身上充滿了濃濃的熱血，愛台灣愛家人的精神永遠長存，寶島我愛你。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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