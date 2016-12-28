車城鄉春節送暖歲末關懷活動



(中央社訊息服務20161228 17:19:18)屏東縣今日於車城福安宮舉辦「春節送暖歲末關懷活動」，本府媒合車城福安宮認養車城鄉低收入戶，提供每戶新台幣1,000元紅包壓歲錢，另外還有屏東縣政府向農糧署所申請的救助白米5公斤兩包並結合車城獅子會提供沙拉油一瓶，讓車城鄉共計200戶低收家戶能夠滿載而歸。車城鄉張春桂鄉長及社會處許慧麗副處長都到場感謝慈善單位的善舉，並向福安宮陳泰崇主委及車城獅子會黃致富會長表達感謝之意，因為有這些慈善單位的關懷與幫助，讓車城的經濟弱勢鄉親可以開心的迎接新年。



屏東縣政府「春節送暖•歲末關懷活動」已是第5年辦理，今年共有50個慈善單位、寺廟、企業及個人捐助本活動，共募集紅包壓歲錢計新台幣795萬4,000元整及5,420份民生物資(折合市值約新台幣542萬元)，總計募集1,337萬4,000元整以及農糧署白米總計79.54公噸，這個活動縣政府媒合與協調民間慈善單位資源，由民間單位提供低收家戶每戶新台幣1,000元的紅包壓歲錢、物資，縣政府申請農糧署的救助白米並由各鄉鎮市公所提供低收入戶名冊、場地等行政協助，藉由這樣三方的共同合作模式讓社會的善心慈善資源得以均衡分布，也使屏東縣約7,900戶低收入家庭在農曆年前皆能享有來自社會的關懷及溫暖。



屏東縣政府社會處許慧麗副處長感謝車城福安宮長期支持春節送暖歲末關懷，因為有他們的協助讓車城鄉的經濟弱勢鄉親獲得滿滿的溫暖與關懷，雖然目前大環境經濟不景氣，但社會上還是有這麼多的慈善單位、企業願意盡自己的所能，將善心化作實際的行動，協助屏東縣政府辦理歲末關懷活動，帶給屏東縣33鄉鎮的低收入家戶來自社會的溫暖與關懷，更期許未來能有更多的民間單位共同響應認養鄉鎮活動，嘉惠屏東縣更多的弱勢民眾，共同打造一個安居樂業的大社區。



訊息來源：屏東縣政府



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