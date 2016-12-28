興大閱讀窩啟用 閱讀大使時尚推廣閱讀



(中央社訊息服務20161228 17:18:37)閱讀大使走秀，時尚推廣閱讀！國立中興大學圖書館日前（12/22）舉辦閱讀窩空間啟用儀式與閱讀大使走秀大賽，校長、副校長、學務長、圖書館館長等貴賓蒞臨開幕剪綵，參加走秀活動的每組同學也運用創意，以時尚秀的方式推薦各種心目中的好書，參賽者自選歌曲，搭配舞台劇、熱歌勁舞、動漫變裝等表演內容突顯書籍核心，另類的好書推薦方式，獲得熱烈迴響與喜愛。



學生選讀的書籍從國際政經、名人傳記、經典童話、生活哲學到戀愛心理學，面向多元。最後由三位不同學院的男大生組成的「大學三」奪冠，他們以三分鐘短劇呈現三種不同類型男大生的生活型態，推薦劉軒的《放任心中的一百次流浪》。同學們認為，今天來參走秀活動想表達圖書館裡面有很多不同的人，可以進行不同的活動，像是討論報告、看書，或是咖啡社員禮拜五會在興閱坊泡咖啡。一百種生活有一百種方式，簡單、隨興就好，趁著此次閱讀窩開幕同學想鼓勵大家給自己一個機會，重新來到圖書館、認識圖書館、放任自己在圖書館裡面，自己心中的一百次流浪。



全新啟用的閱讀窩位於興大圖書館二樓，占地約155坪，原為排排整齊的雜誌閱覽區，經過半年的規劃改造，變身成為具設計感的時尚開放閱覽空間，包含「NCHU」造型的大型書架、可眺望中興湖的面窗高腳桌椅自習區、好書精選的知識的六角形書展區與充滿質感的弧型閱「懶」區。圖書館各項活動多與學校社團合作，配合開幕現場擺設了花藝社的插花作品與書法社的墨畫，整體空間溫馨舒適。使用過閱讀窩的同學都說，環境好棒，精選書新穎豐富，真的很喜歡長時間窩在這裡。



興大圖書館表示，此次啟用活動以「窩興、窩新、窩心」為主題，也特別英譯「Reading Wow」，含意深遠、充滿趣味，第一個「窩興」代表著中興大學的同學們都很愛窩在圖書館；第二個「窩新」代表著圖書館不斷地提供與提升新的空間、新的設備，供全校師生使用；第三個「窩心」代表著這些軟硬體設備都貼近實際使用需求，讓師生備感窩心，也為讀者閱讀的心備好一個窩。興大圖書館特別針對學校教育目標精選出有關人文素養、科學素養、溝通能力、創新能力、國際視野與社會關懷的六大主題書籍。希望學生多元化接觸、跨領域學習。



興大校長薛富盛表示，圖書館並不只是提供同學念書的地方，更是激發創意、引領主動學習、合作討論、展示技能與知識成果的園地，希望經由圖書館二樓閱讀窩窩的改造，讓大家發現圖書館更多的可能性，更深愛上圖書館。



訊息來源：國立中興大學



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