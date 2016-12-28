興大與國防大學策略聯盟 深化合作交流



(中央社訊息服務20161228 17:11:46)為促進學術交流與研究合作，國立中興大學與國防大學26日簽訂策略聯盟合作協議，由興大校長薛富盛、國防大學校長吳萬教上將代表簽署，雙方將針對人才、課程、圖書、設備、技術等學術資源進行交流，共同推動建立人才培育與產學研發機制，打造高等教育關鍵競爭力。



薛富盛校長指出，兩校未簽約前即有許多互動，包含共同舉辦研討會、學術交流等。興大成立於1919年，以農立校，農業資源豐富，包含四大林場、園藝試驗場與農藝試驗場等。近年來，興大也協助中部地區重點產業發展，在中部科學園區、精密機械、工具機、腳踏車等產業扮演重要角色。人才培育為深耕、永續、長久的工作，雙方在教育與人才培育方面有著共同的理念，希望透過此次簽約，深化合作關係，展開更密切的交流。



吳萬教校長致詞時表示，希望兩校簽訂策略聯盟後，針對教學、研究、輔導與服務建立密切的合作管道與交流機制，致力達成資源整合、多元發展的目標，同時也希望藉由締結交流夥伴關係，在兩校既有的基礎上精益求精，達到資源共享、資訊科技交流、知識分享，共同提升競爭優勢，促使兩校為高等教育帶來新契機。



訊息來源：國立中興大學



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