興大與國防大學策略聯盟 深化合作交流中央社 (2016-12-28 17:12)
興大與國防大學策略聯盟 深化合作交流
(中央社訊息服務20161228 17:11:46)為促進學術交流與研究合作，國立中興大學與國防大學26日簽訂策略聯盟合作協議，由興大校長薛富盛、國防大學校長吳萬教上將代表簽署，雙方將針對人才、課程、圖書、設備、技術等學術資源進行交流，共同推動建立人才培育與產學研發機制，打造高等教育關鍵競爭力。
薛富盛校長指出，兩校未簽約前即有許多互動，包含共同舉辦研討會、學術交流等。興大成立於1919年，以農立校，農業資源豐富，包含四大林場、園藝試驗場與農藝試驗場等。近年來，興大也協助中部地區重點產業發展，在中部科學園區、精密機械、工具機、腳踏車等產業扮演重要角色。人才培育為深耕、永續、長久的工作，雙方在教育與人才培育方面有著共同的理念，希望透過此次簽約，深化合作關係，展開更密切的交流。
吳萬教校長致詞時表示，希望兩校簽訂策略聯盟後，針對教學、研究、輔導與服務建立密切的合作管道與交流機制，致力達成資源整合、多元發展的目標，同時也希望藉由締結交流夥伴關係，在兩校既有的基礎上精益求精，達到資源共享、資訊科技交流、知識分享，共同提升競爭優勢，促使兩校為高等教育帶來新契機。
訊息來源：國立中興大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206678.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
自行車後座．LINK 自行車．bubee 自行車．Kappa 自行車．FUSIN 自行車．NOKIA 自行車．Alien 自行車．ENPERUR 20吋 自行車．l2 自行車燈．摺疊自行車．orz 自行車．lotto 自行車．nano 自行車．f101 自行車．自行車訓練台．自行車車衣．24吋 自行車．親子 自行車．roxim 自行車．自行車坐墊．DOITE 自行車．自行車 24吋．寵物 自行車．MAG 自行車．can 自行車．Titan 自行車．TOAO 自行車．DOSUN 自行車．自行車褲．Moody 自行車
- Lutron 經濟型水分計 MS-7001
- FLYone SJCAM SJ4000w WIFI版 防水型運動攝影機 (黑色)
- 周大福 迪士尼經典系列 歡樂米奇黃金路路通串飾/串珠
- ITIME 幻影49時尚休閒輕量運動錶-黑X黃/49mm
- 【卡莎蒂亞】最佳女主角夢幻30分美鑽墜(D / VS2)
- EPSON Perfection V39 薄型照片/書本掃描器
- 【卡莎蒂亞】花芯戀語30分美鑽戒(D / VS2)
- 【奇珍館】和闐玉糖籽料旭日東昇擺件(和闐玉擺飾開運避邪增
- Pro\'sKit 寶工 MT-1610 3合1網路多功能數位電錶
- 安克諾斯Acronis True Image 2016 - 5台電腦 (盒裝版)
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】