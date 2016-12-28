義大學子中翻印超溜 港中姊妹校體驗烘焙



(中央社訊息服務20161228 16:59:17)中翻英不夠新潮啦！高雄市立小港高中今(28)日偕同其印尼姊妹校成員一行約40人前往義守大學體驗西點烘焙，義大餐旅管理學系印尼籍學生關利生(Russell)翻譯烘焙過程，熟悉的語言讓港中姊妹校成員拍手叫好。



規劃體驗的休閒事業管理學系主任江育真指出，港中為義守的策略聯盟高中之一，體驗活動不僅讓學生接觸大學課程，更是義大國際親善大使與南向招生的種子。



小港高中今(28)日由學務主任蘇全屏和教務主任許雅雯帶隊，偕同其印尼姊妹校SMA Lab school Cibubur成員到場義守大學體驗西點烘焙；由廚藝學系李建生師傅授課，餐旅系大二印尼籍關利生(Russell)翻譯，熟悉的語言讓港中姊妹校成員拍手叫好。



蘇全屏與許雅雯表示，與姊妹校互動讓學生對彼此的國家、文化等有更進一步的認識，提升學生國際觀；英文教師蔡彬穎也期望透過類似活動，讓學生語言程度提升，同時3校之間的交流更密切。



體驗活動有10位義大學生擔任“ Big Brother & Big Sister”，其中5位來自印尼、香港、馬來西亞等國，從旁協助烘焙，也分享自己到異國求學所遇到的點點滴滴，讓港中姊妹校學生對義守有更進一步認識。



訊息來源：義守大學



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