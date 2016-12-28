義大學子中翻印超溜 港中姊妹校體驗烘焙中央社 (2016-12-28 16:59)
義大學子中翻印超溜 港中姊妹校體驗烘焙
(中央社訊息服務20161228 16:59:17)中翻英不夠新潮啦！高雄市立小港高中今(28)日偕同其印尼姊妹校成員一行約40人前往義守大學體驗西點烘焙，義大餐旅管理學系印尼籍學生關利生(Russell)翻譯烘焙過程，熟悉的語言讓港中姊妹校成員拍手叫好。
規劃體驗的休閒事業管理學系主任江育真指出，港中為義守的策略聯盟高中之一，體驗活動不僅讓學生接觸大學課程，更是義大國際親善大使與南向招生的種子。
小港高中今(28)日由學務主任蘇全屏和教務主任許雅雯帶隊，偕同其印尼姊妹校SMA Lab school Cibubur成員到場義守大學體驗西點烘焙；由廚藝學系李建生師傅授課，餐旅系大二印尼籍關利生(Russell)翻譯，熟悉的語言讓港中姊妹校成員拍手叫好。
蘇全屏與許雅雯表示，與姊妹校互動讓學生對彼此的國家、文化等有更進一步的認識，提升學生國際觀；英文教師蔡彬穎也期望透過類似活動，讓學生語言程度提升，同時3校之間的交流更密切。
體驗活動有10位義大學生擔任“ Big Brother & Big Sister”，其中5位來自印尼、香港、馬來西亞等國，從旁協助烘焙，也分享自己到異國求學所遇到的點點滴滴，讓港中姊妹校學生對義守有更進一步認識。
訊息來源：義守大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206676.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
自行車後座．LINK 自行車．bubee 自行車．Kappa 自行車．FUSIN 自行車．NOKIA 自行車．Alien 自行車．ENPERUR 20吋 自行車．l2 自行車燈．摺疊自行車．orz 自行車．lotto 自行車．nano 自行車．f101 自行車．自行車訓練台．自行車車衣．24吋 自行車．親子 自行車．roxim 自行車．自行車坐墊．DOITE 自行車．自行車 24吋．寵物 自行車．MAG 自行車．can 自行車．Titan 自行車．TOAO 自行車．DOSUN 自行車．自行車褲．Moody 自行車
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》