搶攻捷運族比價熱點 飛比價格用場域行銷讓小資族怎麼買都省錢



(中央社訊息服務20161228 16:58:02)比價網站「飛比價格」瞄準小資族商機，與台灣最大交通媒體集團合和國際合作，瞄準小資族邊搭捷運邊購物的習慣，展開年終節慶場域行銷戰場!搶攻聖誕年終國內外旅客購物喜好，特別選定國內在地旅客與國外觀光客皆多的捷運劍潭站，佈建虛實整合的交通戶外廣告，以月台閘門貼廣告作為起點，再透過專屬Beacon微定位裝置，透過合和APP聯播網發送推播廣告，直接將最優惠的資訊延伸到乘客的手機中。



有鑑於行動裝置與數位化的普及，Beacon微定位裝置已成為實體戶外廣告未來動能，消費者只需要開啟藍牙，即可透過消費者手機內特定的APP馬上推播優惠訊息。目標成為「最大購物搜尋引擎」的飛比價格，選好站，立馬搶佔虛實整合的冠名捷運站先機! 飛比價格透過月台閘門貼廣告的品牌廣告吸引消費者目光，再運用APP推播優惠訊息，以「逛街血拚一定要先比個價！飛比價格讓你花最少，買最好！立刻來比一比