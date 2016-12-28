歲末團聚 柴火暖冬情─南大親善大使舉辦歲末感恩活動中央社 (2016-12-28 16:40)
歲末團聚 柴火暖冬情─南大親善大使舉辦歲末感恩活動
(中央社訊息服務20161228 16:40:22)2016年已近尾聲，為替美好的一年畫上完美的句點並迎接充滿希望的新年度，國立臺南大學親善大使團於今天舉辦「歲末團聚，柴火暖冬情」感恩活動，邀請南大師長與所有親善大使團成員齊聚一堂，透過一場美好、輕鬆的下午茶會拉近彼此的距離，並培養濃厚的情感與默契！
南大黃宗顯校長親自出席並頒發榮譽名牌給團長及副團長、頒發親善大使個人專屬名牌給今年加入的新團員，黃校長肯定每位團員的努力付出，讓學校各項活動圓滿成功。為拉近團員彼此的距離，親善大使團活動股設計用吸管傳遞橡皮筋、比手畫腳及親善知識小考驗等團體遊戲，藉以培養團員間的默契。
此外，也應景的結合聖誕節交換禮物活動，特別的是大家準備的是環保二手禮物，希望藉由禮物交換，賦予每一樣物品新的意義與價值。活動的尾聲，是大家最期待的禮物加碼摸彩，南大貼心地為每一位團員準備一份禮物，給予他們最棒的新年祝福。 南大黃宗顯校長表示，感謝同學們一年來對學校各項慶典活動的協助及支持，期許大家在新的一年都能充滿活力與希望，為南大親善大使團帶來向上成長的新能量。
訊息來源：國立台南大學
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