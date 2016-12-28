屏縣府表揚殯葬優質服務績優單位



(中央社訊息服務20161228 16:39:27)屏東縣政府為提升優質殯葬設施及服務，促使公所有更親民便民服務規劃，訂定掃墓期間各鄉鎮市公所因應作為考評計畫，依地區屬性及特質辦理105年度殯葬設施查核評鑑，今天在縣府主管會報中頒發獎金及獎狀予各得獎鄉公所，並勉勵其能更精進服務品質。



縣長潘孟安表示，殯葬設施評鑑目的是了解屏東縣內各公私立殯葬設施之現況，促使其設置管理符合環保並永續經營，進而確保消費者權益，同時，也要感謝各鄉鎮公所承辦殯葬業務之同仁，以及各私立殯葬設施經營業者的長期努力，使得殯葬設施的管理與維護能切合現代需求，進而創造優質殯葬環境，且殯葬設施經營良好的鄉鎮，對於地方景觀風貌與鄉庫的挹助也都加分不少，期盼各單位能秉著安居樂業的精神持續努力，逐步達到優質殯葬的目標。



評鑑結果公立部分由新園鄉公所榮獲第一名、新埤鄉公所榮獲第二名、鹽埔鄉公所榮獲第三名，另有高樹鄉公所、佳冬鄉公所、霧臺鄉公所、麟洛鄉公所、九如鄉公所等五個單位榮獲績優單位。



私立部分，殯儀館類由台灣生命舘殯儀館榮獲績優單位；骨灰骸存放設施類由財團法人屏東縣基督教日光園榮獲績優單位；墓園類由萬丹鄉迦南墓園榮獲績優單位。



公立殯葬設施第一名頒發獎牌乙座及殯葬設施維護費用3萬元整；第二名獎牌乙座及殯葬設施維護費用2萬元整；第三名獎牌乙座及殯葬設施維護費用1萬元整；績優單位獎狀乙面；私立殯葬設施則授與獎牌乙座，原住民鄉公所考核名次第一名瑪家鄉、第二名獅子鄉、第三名霧臺鄉，考核績優公所，除頒發獎狀外，前3名獎金分別為15萬元、8萬元及5萬元。



上述獲獎成績將公告於本府官網，提供民眾消費資訊，作為鼓勵



訊息來源：屏東縣政府



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