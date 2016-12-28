客家局探訪浪漫臺三線 萬能科大推廣桃竹客家美食



(中央社訊息服務20161228 16:38:28)桃園市政府客家事務局與萬能科技大學進行官學合作，今天率領參加HAKKA FOOD餐廳輔導計畫的業者，到新竹北埔進行美食探訪，參訪新竹客庄著名的天水堂、慈天宮等古蹟，並與北埔餐廳業者的互動交流，逐步打造出「浪漫臺三線」之慢食、慢遊路線，推廣桃竹客家美食的特色。



桃園市政府客家事務局蔣絜安局長表示，為形塑桃園客家美食品牌形象，強化在地客家料理的特色，近年來積極推廣客家餐廳輔導政策，本次配合客家委員會HAKKA FOOD客家餐廳計畫，帶領桃園客家餐廳業者至新竹北埔參訪觀摩行程，希藉此增進桃竹雙方在廚藝、創新思維、經營管理及品牌形象等層面的交流及經驗分享，進而激發客家餐廳行銷的創新構想。



早期客家人為了要在一年四季都有足夠的食物，發展出「醃、曬、醬、麴」等保存食物的方法，利用「日曬風乾、醬缸醃漬」變化出多樣的食材、醬料及菜色。而近年來，客家料理朝向以當令、當地食材，及少鹽、少油炸的料理方式，改良傳統「四炆四炒」。HAKKA FOOD餐廳輔導計畫希望將更多客家食材發揮創意，激發更多客家食材的運用，讓大家對客家美食改觀，並藉由料理體驗客家文化，提升對客家美食認知。



訊息來源：萬能科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206671.aspx