南大持續辦理性別平等教育宣導講座中央社 (2016-12-28 16:30)
南大持續辦理性別平等教育宣導講座
(中央社訊息服務20161228 16:30:13)為落實校園友善環境與性平事件防治宣導，並加強兩性間的性別平等意識，國立臺南大學於今天在該校啟明苑演講廳，針對大一學生舉辦「性別主流化-性別平等的實踐」專題演講，邀請臺灣橋頭地方法院檢察署主任觀護人佘青樺主講。
佘觀護人以「人類性別的概念」、「台灣女性在婚姻習俗中之性別不平等」、「習俗的性別檢視」、「現階段病態的社會」、「台灣女性現況的三低與三高」及「性別統計與分析目的」等主題分析解說並佐證相關研究，也舉出近來所發生的實際案例，讓同學們更加瞭解。佘觀護人更以「相遇是偶然、上床是自然、分手是必然」暢談是否真的為戀愛三部曲?也提醒同學小心網路戀情，別忽視網路匿名與錯覺的強大作用力，會讓我們在不知不覺中失去人際關係的循序漸近與基本防衛及理性。
南大林豪鏘學務長表示，未來會持續規劃辦理性別平等教育推廣活動，為同學們建立良善的校園環境及正確的性別平等知識，除在公開場合進行宣導外，也會繼續邀請校內外專家舉辦專題演講，並懸掛標語提醒學生提高自我保護意識，營造健康友善的校園環境。
訊息來源：國立台南大學
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