阿Ken被分析是雙面人中央社 (2016-12-28 19:11)
藝人阿Ken（圖）日前上公視節目「大腦先生」心理分析，「撩妹高手」的他在現場直接搭訕心理師，還被說是雙面人。（公共電視提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年12月28日
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