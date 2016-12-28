演員顏卓靈（圖）一甩電影「六弄咖啡館」清新女學生形象，在新片「那年夏天，你去了哪堙v演出性格扭曲少女，為此常自閉在小房間揣摩黑暗心境，讓劇組緊張，不知她躲去哪。 （華映娛樂提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 105年12月28日