顏卓靈揣摩黑暗性格 小房間裡搞自閉中央社 (2016-12-28 19:11)
演員顏卓靈（圖）一甩電影「六弄咖啡館」清新女學生形象，在新片「那年夏天，你去了哪堙v演出性格扭曲少女，為此常自閉在小房間揣摩黑暗心境，讓劇組緊張，不知她躲去哪。 （華映娛樂提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 105年12月28日
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