今年初以超高人氣和備受關注的目光正式踏入歌壇的Elvis田亞霍,在2016的尾聲再次迅速帶來個人首張專輯【It’s You & Elvis】,出道以來,田亞霍對於歌迷們不顧風雨的陪伴都謹記在心,因此專輯特地取名為【It’s You & Elvis】,不僅是代表著與歌迷之間的約定,同時還是與粉絲共同成長的見證!在這張個人首張作品中收錄了十首全新歌曲,其中包含自己詞曲創作以及與Tank、io樂團 - Hans等知名藝人的合作,曲風相當多元豐富!田亞霍要用年輕世代的語彙與唱腔,再一次震撼樂壇,高唱新一代的流行以及田亞霍的音樂。



12月25號聖誕節的這一天,田亞霍頂著一頭鮮艷的紫色髮色,現身台中大魯閣新時代舉辦專輯簽唱會,一登場以首波主打歌「打勾勾」與歌迷們互動,讓現場氣氛High翻天!緊著進行的專輯簽名也不同於以往,是以“站立”的方式來簽名,這樣的方式讓粉絲在台上簽完名後,與田亞霍合照時能更加的自由、活潑!而台下的粉絲也沒有閒著,一起點播、合力接唱Elvis田亞霍的專輯新歌,讓現場宛如KTV大包廂!不少粉絲都直呼:這是最棒的聖誕禮物了!



現場參加【Elvis 田亞霍 It's You & Elvis簽唱會 台中場】的歌迷朋友,有機會獲得Hit Fm 91.5獨家的限量小禮物喔!相關詳情請連結以下網址查詢: https://goo.gl/nguaZJ



(Hit Fm聯播網 台中報導)