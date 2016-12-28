

大家認識鼓鼓都是從「MP魔幻力量」DJ開始，但更早之前，其實他是創作人、製作人，同是也是知名鼓手，2016年升級版的鼓鼓更是外掛跳舞技能進化「全能型魔電新聲」。鼓鼓首張個人全創作專輯《MAKE IT REAL 鼓鼓可以唷》更是一手包辦作詞、作曲、編曲、合聲與專輯製作，聖誕節前夕特別到台中舉辦首場簽唱會，歌迷更是擠滿台中大魯閣新時代的1樓廣場。



鼓鼓一出現，隨即帶來專輯主打歌「嗯哼」，精湛的舞步跟歌聲，讓歌迷直呼：鼓鼓也太強了吧！這麼會唱歌、又這麼會跳舞！鼓鼓為了感謝粉絲支持，特別親手製作聖誕禮物，製作印有「Goo」字樣的戒指，並挑選相配的皮繩，讓戒指不只可以戴在手上，也可以掛在胸前作為墜飾，藉此「套牢」粉絲。鼓鼓孩笑說：「聖誕節嘛，還是要做點浪漫的事。」他出題「歌詞接龍」，特別選了《我不壞你不愛》中一段rap詞，以為難度很高，沒想到還是被歌迷秒猜，鼓鼓還親手為幸運女粉絲戴上，讓該名粉絲害羞不已，也引起全場尖叫連連。



鼓鼓更一連帶來「為愛而愛」、「不會愛就別愛」兩首情歌，讓歌迷沉浸在浪漫的鼓式歌聲中，並且大呼戀愛了！最後鼓鼓還唱了「可以唷」，並跟現場歌迷一起拍攝現在很火紅的假人挑戰影片，讓現場氣氛HIGH到最高點。鼓鼓很開心現場有這麼多可愛的歌迷到場力挺他，明年2月5號鼓鼓也會到台中舉辦新歌演唱會喔！更多資訊，都歡迎隨時鎖定Hit Fm頻道。



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（Hit Fm聯播網 台中報導）