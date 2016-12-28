

來自馬來西亞的Fuying & Sam愛心不落人後，與紅心字會合作推出限量公益單曲《有你真好》，為了把這份愛傳遞給更多人，Fuying & Sam兩人特地在12月24日聖誕節前夕，到台中廣三SOGO舉辦簽唱會，當天不限金額，只要現場捐款給紅心字會，就可以獲得EP一張。



第三年在台灣過聖誕節的FS，開心的說因為馬來西亞整年都是夏天，台灣四季比較分明，聖誕節比較有氣氛，不過今年聖誕節氣溫比往年高，主持人俏迷DJ Cherry開玩笑說Fuying & Sam把馬來西亞的太陽帶到台中，讓大家感受到暖洋洋的聖誕節。



簽唱會上，Fuying & Sam除了現場演唱好聽的《有你真好》外，也跟歌迷們分享當初創作這首歌的小故事，因為歌曲的設定就跟公益有關，想要用歌曲感謝每個付出愛心的人，因此，很快的兩人就把這首歌創作出來，希望大家在做愛心之餘，也可以聽到他們音樂中想要傳遞的溫暖。



難得到台中一趟，Fuying & Sam可是誠意十足，一連演唱《分開以後》、《可不可以你也剛好喜歡我》、《愛一個人不一定要在一起》等三首之前專輯的歌曲，還跟歌迷玩公益單曲競標，與粉絲們拍照，對粉絲唱歌，還幫粉絲按摩，兩人與粉絲們玩得不亦樂乎。



Fuying & Sam也呼籲大家，紅心字會弱勢家庭兒童公益捐款活動只要捐零錢、捐發票，用小小的力量累積大愛心，就可以幫助小朋友募得營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓，而且施比受更有福，小付出可以獲得大滿足。



現場參加【FS有你真好公益EP簽唱會活動】的歌迷朋友，有機會獲得Hit Fm 91.5獨家的限量小禮物喔！相關詳情請連結以下網址查詢： https://goo.gl/Ab89YR



（Hit Fm聯播網 台中報導）