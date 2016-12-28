睽違幕前多年的「歌仔戲皇帝」楊麗花今天(28日)大動作召開記者會，宣布將復出螢光幕，製作電視歌仔戲「忠孝節義」，自己也將客串演出。為落實歌仔戲的傳承，楊麗花也宣布啟動「我是楊麗花」選秀，入選者將有機會參與「忠孝節義」的演出，甚至成為楊麗花的下一代接棒人選。

在台灣電視史上，楊麗花主演的歌仔戲陪伴許多人長大，歌仔戲的代名詞就等於楊麗花。10多年前，楊麗花淡出表演舞台，直到2012年在台北小巨蛋上演「薛丁山與樊梨花」，才讓戲迷再見她的風采，今天(28日)楊麗花則宣告要復出電視螢光幕。

這場復出宣告記者會相當盛大，不只有多位電視老闆出席捧場，文化部長鄭麗君也親自出席致意。楊麗花有備而來，強調她已成立「麗生百合」公司，第一步就是製作電視歌仔戲「忠孝節義」。

楊麗花說，她一生的成就都是歌仔戲給予的，歌仔戲也是台灣真正的文化，不能沒有人傳承，既然這是她的責任，她就必須為歌仔戲做一些事情。楊麗花說：『(台語原音)電視不能沒有歌仔戲，因為電視太廣大，沒有歌仔戲，後一代不管是觀眾，這是我們教忠教孝這麼重要的文化，為什麼沒有人要再出來？所以我楊麗花無論如何，我有一口氣，我就是要為歌仔戲做事情，因為這是我的責任。』

為了幫楊麗花重現電視歌仔戲風華，楊麗花的接班人陳亞蘭也參與一系列的計畫，包括舉辦「我是楊麗花」全台選秀，希望找出更多楊麗花的接棒人選，為歌仔戲注入新血。

陳亞蘭表示，參加選秀入選的人將有機會參加「忠孝節義」的演出，楊麗花也會視角色需要客串演出，目前劇本已經大致完成，預計明年開拍，初期會先在台視上映，之後則歡迎各電視台爭取播映，讓觀眾在每家電視台都看得到歌仔戲，讓人人都成為歌仔戲迷。