紐約時報(New York Times)報導，俄羅斯官員首度承認在俄國運動界，有大規模使用禁藥的問題，但是官員駁斥外界指大規模使用禁藥，是在政府資助下「有組織陰謀」的說法。

負責調查俄國運動員使用禁藥問題的調查員麥克雷倫(Richard McLaren)，這個月發表提供給世界反禁藥組織(WADA)的最新報告中，詳述俄國運動員大規模使用禁藥的方案，但俄國官員也在同一時間，出面否認俄國運動員是在國家資助下，有系統的使用禁藥。

根據麥克雷倫的報導，分布在30多個運動項目、超過1,000位俄國運動員都涉入使用禁藥問題，並在過去5年間隱匿禁藥檢測呈陽性的報告。

俄國反禁藥組織代理主席安茨里歐薇奇(Anna Antseliovich)告訴紐約時報說：「(俄國運動界)存在一種(使用禁藥的)組織陰謀。」但是她表示俄國高層主管官員並未涉入。

紐約時報引述俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)的反禁藥爭議協調人米爾諾夫(Vitaly Smirnov)的話報導：「根據我的觀點，身為前體育部長，(俄國)奧運委員會主席，以及新設的反禁藥委員會主席...我們必須了解年輕運動員使用禁藥的理由，(以及)為什麼他們同意使用禁藥。」