陰陽師冬日祭地圖上的各種小彩蛋

先來看大地圖：

簡單找了彩蛋如下（從右到左）：

跳跳犬番茄，跳跳一家大概在後面吧？這裏沒有出現的樣子

然後全圖從右到左出現了5個燈籠鬼（子安怒刷存在感！）

賣湯圓賣湯圓……（不小心唱了起來）黑白骨科的湯圓太甜……畫面中只有小黑，小白應該在犬神那邊當外賣員（於是店鋪內的是誰啊？！）

草爸爸的大力（ 劃掉）棉花糖，邊上孩子正在吃！（ 吃草爸爸棉花糖，力大無窮 ！）

桃花妖和帚神，為什麼這組合我會想起《道士下山》的郭富城23333

感受下：

這裡是雨女和青蛙瓷器以及各種達摩，話說達摩這個造型難道不是COS龍貓？（笑）然後等下青蛙瓷器就會被山兔抓去下鍋了23333

犬神的便當鋪子，總感覺贏了他就是白拿便當即=領便當（然而贏了很多回！）

鐵鼠賣的是什麼不清楚，不過左下角糰子頭+雙馬尾矚目，水兵月嗎？2333，另外邊上那個帶頭花的小姑娘感覺像是長出雙腿穿上和服的鯉魚精小姐（髮型比較像櫻花妖，只是動作天真爛漫不像人妻啊），當然只是趕腳……

盜墓小鬼的面具攤！然後狗子帶著臉狐在秀恩愛（劃掉）！另外還有狸貓，不過他在視平線以下不算電燈泡……

後面這幾個不知道是誰，但是這個金髮少年總是讓我想到般若呢……

雪女開的冰激凌屋，她在房頂俯視一切！另外紅圈裡面的是獨眼小僧，雖然被遮住了，但是背上的石像很好辨認！

這裡是地府組，寫「死」當門聯估計是地府風俗吧23333，港真這個真的賣得掉？

這是孟婆小店邊的食發鬼以及地藏石像，如果你們不知道這3個地藏石像是哪裡的，請點開庭院切換皮膚到默認，新皮膚里他們是三個雪人！~

發[ssr]傳單的牙牙和[睜開眼]45度仰望天空的文藝塗壁（原來你是這樣的塗壁！）

童男童女幼年組

逗貓的酒吞酒保（新屬性get√）

吃烤串兒的姑姑和唐紙傘妖，座敷童子這是用生命在擺攤啊！

默默賣著小金魚的河童

全幅看到的藍色蝴蝶也是紙傘道場里出現的那些靈碟~

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接下來是店鋪內圖片，會配上進店時的標語和單挑店主的標語以及單挑失敗后的標語~

芝麻湯圓鋪

兄弟搭配，幹活不累

黑的做餡，白的做面

————甜到掉牙了

單挑店主標語：我們從未見過如此厚顏之人

單挑失敗標語：畢竟人多力量大

大力棉花糖

10：00~12：00 店主吞劍表演

14：00~16：00 店主舉鼎表演

18：00~20：00 胸口碎大石

大力出奇迹！

單挑店主標語：從來沒有人敢這麼跟我說話

單挑失敗標語：沒一個能打的

犬神便當店

歡迎大家來看便當、

買便當、吃便當、

做便當……就是

千萬不要領便當

單挑店主標語：那就要問問我手裡這把劍了

單挑失敗標語：想必你只用了二成功力吧

雪女冰室

店主純手工冰激凌

一口透心涼

誰還喂狗糧

（ 妹控已被控制…… ）

單挑店主標語：閣下速戰速決 我還要回去製冷

單挑失敗標語：妾身要回店製冷了 失陪

難忘靚湯館

一碗脫非，喝完讓你

忘記你從非洲來

忘記你是誰

忘記要去哪兒……

單挑店主標語：牙牙~被發現了 給你一個機會吧！

單挑失敗標語：牙牙~輸了我可不會請你喝湯哦

山兔口水蛙

別害怕

我們家的蛙

都是養殖的

（ 可憐的青蛙瓷器，瓷罐一臉懵逼，蛙先生瑟瑟發抖 ）

單挑店主標語：嗷！看來你不太聽話哦！

單挑失敗標語：這下你該聽話了吧

葫蘆酒吧

平安世界指定墮落場所

灌醉靈魂，浸泡人格

店主長期醉酒

茨木痛心疾首

（ 茨木酒吞紅葉無敵三角戀 。。。以及背景有隻醉酒的狸貓，都是酒水組的）

單挑店主標語：你成功引起了本大爺的注意

單挑失敗標語：看來你也醉了

鬼火燒烤

為了妖狐發脾氣

現在想想又何必

都拿我當打火機

不如烤串做生意

（ 你不生山兔套環的氣？以及我們是不是看見了裸奔的唐紙傘妖2333 ）

（P.S。 狗子臉狐再次成對出現！小小隻有點萌！！ ）

單挑店主標語：你這是在玩火知道嗎？

單挑失敗標語：玩兒脫了吧