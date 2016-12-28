LOL有哪些五黑系列皮膚北京新浪網 (2016-12-28 18:16)
LOL有哪些五黑系列皮膚吧？
NO.1 魔法少女系列
最新出的系列皮膚，特效絢麗，非常適合女玩家一起開黑。
NO.2 電玩系列
各個位置的英雄都是當前比較厲害的，都有CARRY的機會，適合親近的好友一起開黑，去搶奪MVP吧！
NO.3 鋼鐵軍團系列
還記得草叢三兄弟嗎？這個系列還有個趙信的皮膚，適合打伏擊戰玩弄對手。
NO.4 龍年限定系列
最昂貴的皮膚系列，集齊也是不容易。有了這套皮膚，對線打團不為別的，單純秀皮膚就可以了。
NO.5 源計劃系列
系列皮膚英雄較多，可供選擇的餘地還是比較大的，技能特效也是各種炫酷，適合英雄池較深的玩家一起開黑。
NO.6 泳池派對系列
比較容易購買到的一套系列皮膚，英雄也是較多，陣容搭配多樣，適合英雄池較深的玩家一起開黑。
NO.7 防爆士兵系列
為了正義而戰！用的正義之力擊敗對手吧，適合循規蹈矩的玩家一起開黑。
NO.8 冰霜系列
既然用了這套皮膚嘛，那出裝就要固定下了，兵泉冰錘肯定是要出的，兵杖蘭盾也不例外，就是噁心對面，適合配合默契的玩家一起開黑。
NO.9 聖誕節系列
聖誕節限定，集齊也是有點難度，開黑時一級排成一列嘲諷對面，那成就感就夠你滿足的了。
NO.10 冠軍系列
有這套皮膚還要其他皮膚開黑幹嘛？五個人一套冠軍皮膚，體驗一下世界冠軍的對敵感受。這套皮膚適合所有勇攀高峰的玩家。
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