2016網易遊戲熱愛者年度盛典於12月27日在上海舉辦，備受玩家們期待的端游大作《逆水寒》終於攜女性人物設定：息紅淚參加網易嘉年華，並帶來大家期待已久的首測信息，新浪遊戲也有幸採訪到了《逆水寒》的製作人胡志鵬先生，胡志鵬先生闡述了在手游大行其道的環境下仍選擇做一款端游的初衷，對於眾多玩家期待的測試時間，胡志鵬笑稱：等杭州下雪吧！

新浪遊戲：在手游市場份額已經超越了端游的今天，您是否看好未來端游發展？雷火工作室為何還堅持沉寂多年投入巨資打造這樣一款端游？

胡志鵬：端游市場增長率的確連年下滑，在去年甚至僅僅只有0.4%，有的端游確實在走向死亡，然而也有不少端游煥發了新的生機。我想市場總還是在的，但是沒誠意的開發者已經出局了。網易的遊戲產品線是十分豐富的，我們既有非常暢銷的遊戲，也有注重玩家體驗的遊戲，比如《花語月》這種。如今是得玩家者得天下，做端游風險確實大，但玩家對優質端游的需求也擺在那裡。所以丁Boss對《逆水寒》的要求就是：讓還喜歡端游的玩家，又有一款高質量的遊戲可供選擇。

新浪遊戲：目前產品從立項到現在已經進行到什麼階段了？玩家很想了知道何時能玩到這款大作？您能透露一下《逆水寒》遲遲未開啟測試的原因嗎？

胡志鵬：我們內部已經經過了一次測試，我們並不想做一款沒有太多新體驗的遊戲，前三年我們做了很多不同的嘗試。今年開始，我們在大量製作內容，可以說已經到了中後期了。《逆水寒》使用了太多世界頂級的引擎、插件、技術等，有很多技術坦白說國內根本沒人會用，我們一方面從國外招人，一方面自主學習，很多時間花在了嘗試上，所以顯得慢。但我覺得這種慢是中國遊戲必須要經歷的，我們不能一直把頭埋在沙子里，對世界頂級技術視而不見。我們願意做可能吃力不討好的拓荒者。至於遊戲的開測時間，等到杭州下第一場雪的時候就會公佈了。

新浪遊戲：在您看來《逆水寒》的特色玩法都有哪些，吸引點在哪裡？在劇情方面《逆水寒》將如何去做的？

胡志鵬：遊戲的豐富性取決於技能的數量和搭配使用形式，如果有極其豐富的技能可以搭配，能隨機組合出多種連招效果，那麼職業顯然不再死板。我們知道遊戲有很多被驗證的可行的「套路」(指一些成熟的系統或流程)，但《逆水寒》一定是一款特色鮮明，或者說是「不太講套路」的遊戲。我們寧願多一些創新，而非繼續沿用那些「套路」。

端游發展到現在玩家對於遊戲的品質感要求的越來越高，包括畫面、劇情等等方面。我們會把玩家的代入感做到一個極致。在劇情方面，我們會往單機化的劇情上去靠攏。

對於網游來說，玩家雖然身處在網游的世界里，但實際上和這個世界還有一種割離感，遊戲裡的每一個NPC，都沒有自己獨立的個性。

就像現在大家都關注的《西部世界》，你所創造的世界的生命力要非常的強。這樣你的融入感、未知的探索性會更高。我們一直在花大力氣去打造世界的活力。

新浪遊戲：作為一款強調格鬥體驗的遊戲，您能介紹一下逆水寒為了實現卓越的物理效果表現採用了哪些新技術嗎？

胡志鵬：為了讓打鬥更真實，《逆水寒》採用了havokFX粒子技術來增強物理效果，而Havok也將其源代碼開放給了我們。

新浪遊戲：您對這款產品的上市后的成績有著怎樣的期許？將會採取何種收費方式？

胡志鵬：逆水寒是一款從滿足玩家需求出發的遊戲，我對項目組的要求也只有一個，那就是讓玩家滿意。玩家在逆水寒中可以體驗到家園的感覺，而這種感覺會是很良心很綠色的，哪怕玩家離開一段時間也會跟得上！我希望這款遊戲能創造新的歷史！

新浪遊戲：此前有爆料稱逆水寒將開發包括電視劇、動畫、漫畫等一系列衍生作品，請問相關計劃進展如何？會否與遊戲進行互動？

胡志鵬：目前的規劃藍圖是電影電視劇動漫，在三到五年裡慢慢開發。電影公佈得早，但其實進展不太理想，上個月上映的武俠電影《三少爺的劍》票房不好，《逆水寒》電影就有家投資方撤資了，武俠電影現在大行情很差，跟端游處境差不多。但我們依然在鼓勵我們的合作方，堅持製作。