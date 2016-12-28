粉絲注意！29日《藍海》停播一次NOWnews今日新聞 (2016-12-28 18:00)
夯劇《藍色海洋的傳說》原定每周三、每周四播出，不過今（28）日有消息指出，29日《藍色海洋的傳說》將會停播一次，並用特輯替代原本要播出的第十四集。
根據《tvreport》的報導，原定29日播出第十四集的《藍色海洋的傳說》將不會如期播出，SBS方面隨後確認消息，表示29日會播出第一集至第十三集內容綜合的特輯。
而對此決定，許多觀眾也紛紛表示贊成，認為《藍色海洋的傳說》因為是邊播邊拍、演員和工作人員都很疲累，停播一次也無不可。
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