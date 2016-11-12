前夫再婚OL 方文琳：我已找到最好的自己NOWnews今日新聞 (2016-12-28 18:15)
歌手于冠華再婚小9歲的OL，婚後女方辭掉工作，夫唱婦隨，跟著于冠華一起經營烏來的餐廳。和于冠華離婚10年的方文琳，大方跟孩子一起獻上祝福，並表示自己已在人生中找到最好的自己。
離婚後一直保持單身的方文琳，日前和裘海正受邀前往菲律賓演出，還被好姊妹催婚，希望單身10年的她趕快找個人嫁了，讓她忍不住翻白眼回嗆：「找麻煩！」
如今前夫找到第二春，方文琳期許自己「做一個心有一片海的人」，在臉書分享金句：「一個人的自癒能力越強，才越有可能接近幸福 。」盼不傷人不害己，在淡泊中平和自在 ，並表示「在人生中我已找到最好的自己」。
能歌能演的方文琳，近期也打破以往形象，拍攝全新風格新宣傳照，時尚風采被讚激似劉嘉玲！除了工作，她也熱於享受生活，最近都在練馬拉松，計畫再參賽，更接下《柯夢波丹》專欄寫作邀約，晉升為知性作家，讓自己活出多姿風采。
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