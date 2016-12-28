「根之情~兩岸傳統文化聯誼」江丙坤親臨嘉勉：文化是永久的大成報 (2016-12-28 16:41)
前海基會江丙坤董事長親臨致詞嘉勉，他指出，「九二共識」乃是維繫兩岸和平共榮發展的軸心，如今破壞九二共識所產生的亂象和後遺症，則需要兩岸人民在中華文化的基礎上，緊密維繫，政治是一時的，友誼是長存的，文化是永久的。
馬文章先生除了在老家深根中原文化，更積極於兩岸和國際間的中華文化推廣，如：大型書畫名家作品展等，他強調：中華文化是全球華人的「根」、連繫世世代代華人的「情」。盧博文也藉英國史學家湯恩比的話「19世紀是英國人的世紀，20世紀是美國人的世紀，21世紀是中國人的世紀」說：中國人的世紀就是中國文化的世紀，其最高境界則是孫中山先生所揭櫫的「天下為公，世界大同」。
簡漢生理事長則以母親也是河南人而稱自己也是半個河南人，更用道地的河南話向大家致詞寒暄，融入兩岸一家親的氣氛，讓與會人士倍感溫馨。（圖說一：馬文章先生將親筆寫的「福」字送給江丙坤董事長（圖右至左））（圖說二：中華博遠文化經濟協會盧博文理事長致歡迎詞）（圖說三：中華產經文教科技交流協會簡漢生理事長致歡迎詞）。
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