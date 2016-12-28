拆彈少年重返原地拍攝 挖到未拆地雷中央社 (2016-12-28 18:13)
（中央社記者鄭景雯台北28日電）話題十足的丹麥片「拆彈少年」揭發了丹麥歷史上不為人知的震撼真人真事，片中許多驚險畫面讓人坐立難安，尤其劇組拍攝過程中，意外挖到一枚當年沒被拆除的地雷，過程驚險。
「拆彈少年」故事環繞於1945年的丹麥，平均年僅15歲的德國青少年戰犯，被丹麥軍方逼迫徒手清理戰爭時期德軍埋下的220萬枚地雷。
在戲中，丹麥士官帶著11個德國男孩，前往拆除西海岸的7.4萬枚地雷，並要每個男孩每小時必須拆除6枚地雷，不吃不喝連續工作3個月就可以拆完，全部清理完畢才能回家。
片中許多驚險畫面讓人坐立難安，尤其看到男孩趴在地雷前徒手拆除地雷時，更讓人屏住呼吸，甚至在拆除完地雷後，士官還要求男孩們手牽手排成一排，一步一步踏過拆完地雷的區域，「以防」有遺漏，男孩們踏出的每一步都是運氣，生死未定讓人心疼。
為了忠實呈現電影裡的場景及情緒張力，導演特別要求劇組到歷史事發現場拍攝，但那個地方早已成為現代丹麥的軍事要地，雙方協商許久，在軍方人員在旁監督下，劇組終於得以進到海岸去。
驚人的是，在拍攝過程中，劇組意外挖到一枚當年沒被拆除到、還埋在沙裡的地雷，好險在旁的軍人靈敏地趕來支援協助拆除，但過程實在太驚險，劇組和演員們都驚呆，
「拆彈少年」也挺進奧斯卡最佳外語片9強，電影2017年1月13日將在台上映。1051228
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